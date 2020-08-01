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01.08.2020 - 11:39 | | DHA

Çeşme'de sahilde maskesiz ve mesafesiz eğlence

İzmir'in Çeşme ilçesine bayram tatili için gelenler sahilde sosyal mesafeye uymadan ve maske takmadan saatlerce eğlendi.

Çeşme'de sahilde maskesiz ve mesafesiz eğlence

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda kişi, Ege ve Akdeniz'e akın etti. Oteller ve sahiller, tatilcilerle doldu. Tatilcilerin gittiği yerlerden biri de İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme'de sahillerde düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı. Koronavirüse aldırmayan gençler saatlerce dipdibe eğlendi.

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