Çeşme'de sahilde maskesiz ve mesafesiz eğlence

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda kişi, Ege ve Akdeniz'e akın etti. Oteller ve sahiller, tatilcilerle doldu. Tatilcilerin gittiği yerlerden biri de İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme'de sahillerde düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı. Koronavirüse aldırmayan gençler saatlerce dipdibe eğlendi.