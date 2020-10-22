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22.10.2020 - 12:44 | | İHA

Ceviz toplarken elektrik akımına kapılınca öldü!

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Ümit Topalahmetoğlu (40), yaşamını yitirdi.

Ceviz toplarken elektrik akımına kapılınca öldü!

Şabanözü ilçesinde yaşayan Ümit Topalahmetoğlu, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Dallar arasındaki elektrik tellerine temas eden Topalahmetoğlu, akıma kapıldı. Dengesini kaybedip ağaçtan düşen Topalahmetoğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla Şabanözü İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Topalahmetoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

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