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04.10.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Ceviz’in yaraları sarıldı

İstanbul Silivri’de 10 gün önce bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşeği asfaltta metrelerce sürükleyerek yaralanmasına neden olmuştu.

Ceviz’in yaraları sarıldı
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Eziyeti görenler aracı durdurarak durumu yetkililere bildirmişti. Dizinde çıkık, tendonlarında hasar, deri deformasyonları ve iç kanama riski bulunan eşeğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahip çıktı. İBB Gümüşdere Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne götürülen eşek tedavi edildi. Özenle bakılan eşeğe “Ceviz” ismi verildi.

Sahiplendirilecek

Ceviz, şimdi sahiplendirilmeyi bekliyor. Ceviz’in tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Nihan Dinçer Bahçeci, “Sahip çıkmazsa İBB bünyesinde yaşamını sürdürecek” dedi.

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