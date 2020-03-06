Cevizli Büzme Baklava tarifi ve malzemeleri | Cevizli Büzme Baklava nasıl yapılır?

Cevizli Büzme Baklava tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya d evam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde gelinler Cevizli Büzme Baklava konusundaki hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda kayınvalideler tarafından Cevizli Büzme Baklava için tadım ve puanlama yapılacak. En güzel Cevizli Büzme Baklavayı yapan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan gelin beş altın bilzeği koluna takacak. Peki Cevizli Büzme Baklava tarifi ve malzemeleri nelerdir?

CEVİZLİ BÜZME BAKLAVA MALZEMELERİ

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağından bir parmak eksik yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İçi için;

Kırılmış ceviz

Açmak için ;

Buğday nişastası

Üzerine;

4 kaşık tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbeti için;

6 su bardağı su

6 su bardağı şeker

Çeyrek limon suyu

CEVİZLİ BÜZME BAKLAVA YAPILIŞI

Tüm malzemeler yoğurulur ve kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edilir. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapılır ve en az yarım saat dinlendirilir daha sonra buğday nişastası ile olabildiğince ince açılır açılan yufkanın üzerine ceviz serpiştirilir ince bir oklavaya rulo sarılır ve sarılan yufkanın sağından ve solundan tutulup büzüştürülür ve oklavadan çıkarılır daha sonra resimdeki büyüklükte kesilir ve tepsiye dizilir .Tüm yufkalar aynı şekilde yapılır ve üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürülür 180 dereceli ısınmış fırında güzelce pembeleşinceye kadar pişirilir ve ılık olan şerbet sıcak baklavaya dökülür 5- 6 saat dinlendikten sonra servis edilir