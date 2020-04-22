Çevre Mühendisliği Görevi Nedir? Çevre Mühendisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Çevre mühendisinin görev ve sorumluluk alanı belirlidir. Genel olarak doğal kaynakların kirlenmesine neden etkenlerin kontrolünü yapar. İnsan sağlığı için gerekli çevre koşullarının oluşturulması için çalışır.

Çevre Mühendisliği Görevi Nedir?

Çevre mühendislerinin mesleki olarak yükümlülükleri bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- Çevresel araştırmalar yapar. Raporlar hazırlayarak strateji ve eylem planları geliştirir.

- Çevresel planları çözmek adına sosyolog, ekonomist, mimar, çevre bilimci ve mühendislerle işbirliği

yapar.

- Bilimsel verilerin analizini yapar ve raporlar hazırlar.

- Çevre politikaları ve standartları hakkında devlet kurumlarını ve endüstrileri bilgilendirir.

- Yerleşim merkezlerinde yer alan yağmur suyu, su ve kanalizasyon şebekelerini insan sağlığına uygun

bir şekilde tasarlar. İşletme aşamasında ise gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

- Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi adına gerekli kontrol sistemlerini tasarlar. Planlamalarını yapar.

- Farklı çevresel kesimlerden numuneler alır. Analizler yapar. Değerlendirme çalışmaları hazırlar.

- Çevre ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası yayınları takip eder. Uygulanma aşamasında öncülük

yapar.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim alarak mezun olmak

Çevre Mühendisi olmak için gereklidir. Çevre mühendisleri;

- Danışmanlık firmalarında

- Belediyelerde

- Kalite kontrol birimlerinde

- Su arıtma tesislerinde

- Fabrikalarda

- İnşaat firmalarında

- İlgili bakanlıklarda çalışma imkânları vardır.

Ayrıca ÇED danışmanlığı yapabilirler. Fabrikalarda çevre danışmanlıkları yapabilir ve atıkların yönlendirilmesinde görev alabilirler. Bunların yanında Çevre Mühendisleri bireysel olarak mühendislik büroları açarak; teknik eğitim, içme suyu ve atık su arıtma sistemleri, teknik raporlar, baca gazı alanlarında işlemler yapabilir.