Çevre ve doğa polisi geliyor

Bakan Soylu, dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor...” müjdesini verdi. Soylu, birim için hazırlanan araçların ve logoların görüntülerini de paylaştı. Emniyet için hazırlanan logoda, “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi”; jandarma için hazırlanan logoda ise, “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi” ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü için çalışmalarını bir süredir yoğun şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 81 ilde yeni bir şube kurulduğunu, geçtiğimiz haftalarda gönderdiği yazı ile illere iletti. Yazıda, hayvanları koruma birimi için yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Bakanlık, hayvana karşı şiddette, anlık şikayet ve ihbarların alınabileceği bir de mobil uygulama geliştirdi. “Haydi” adı verilen mobil uygulama sayesinde kullanıcılar, sisteme kayıt yaptırdıktan sonra, hayvan hakları ile ilgili tek dokunuşla ihbarda bulunabilecek. Gelen ihbar üzerine, hızlı şekilde bölgede görevli Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirilecek.