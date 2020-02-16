Ceyhun Uzun kimdir? Survivor Gönüllüler takımında mücadele eden Ceyhun Uzun kaç yaşında?
Survivor Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İlk bölümü ile Pazar akşamı ekrana gelen Survivor'da Ceyhun Uzun'un nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu! Peki Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında?
Ceyhun Uzun, Survivor Gönüllüler takımında yarışıyor. Survivor Gönüllüler takımının iddialı isimleri arasında yer alan Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru bulunuyor. Peki Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? İşte Ceyhun Uzun hakkında merak edilenler...
SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?
İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.
1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,
2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,
3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.
İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var
Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.
2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.
En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.
2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.
Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.