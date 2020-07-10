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10.07.2020 - 16:39 | | ELİF ALTIN/ İstanbul

Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanığın corona testi pozitif çıktı! Duruşmaya getirmediler

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta eski kız arkadaşı hemşire Ceylan Gündüz’ün yolunu kesip bıçakla saldıran Nazir Ilgın hakkında açılan davanın ilk duruşmasına coronavirüs olduğu ve karantinada bulunduğu gerekçesiyle getirilmedi.

Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanığın corona testi pozitif çıktı! Duruşmaya getirmediler

Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi Ceylan Gündüz’e şiddet uygulayan Nazir ılgın yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ilgın, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan 2 gün sonra yine Ceylan Gündüz’ün önünü kesip bıçakla saldıran Nazir Ilgın bu defa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ilgın hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SANIK KORONA OLDUĞU İÇİN DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazir Ilgın’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğu bu nedenle duruşmaya getirilmediği belirtildi. Duruşmaya taraf avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı katıldı.

“ŞİKAYETÇİYİZ”

Şikayetçi Ceylan Gündüz’ün avukatı söz alarak, “Sanıktan şikayetçiyiz. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası araştırması yapılmamıştır. Bu hususta kolluğa yazı yazılmasını istiyoruz. Bir sonraki celse duruşmada müvekkili hazır edeceğiz” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, dosyaya sunulan ve olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu fotoğrafların ilgili ilçe emniyet müdürlüğüne gönderilen olay anını gösterir güvenlik kamerası kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması eğer var ise bunların mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

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