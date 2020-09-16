Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç para? (16 Eylül) Son dakika gram, yarım, tam altın fiyatı kaç lira?

Türkiye'nin gözü kulağı son dakika altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte son rakamlar...

16 EYLÜL 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI Gram altının alış fiyatı 471,70 TL. Satış fiyatı ise 473,60 TL.



ÇEYREK ALTIN FİYATI Çeyrek altının alış fiyatı 766,20 TL. Satış fiyatı ise 774,70 TL.



YARIM ALTIN FİYATI Yarım altının alış fiyatı 1.527,10 TL. Satış fiyatı ise 1.548,00 TL.



TAM ALTIN FİYATI Tam altının alış fiyatı 3.055,00 TL. Satış fiyatı ise 3.083,60 TL.



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