16.09.2020 - 18:42 |
Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç para? (16 Eylül) Son dakika gram, yarım, tam altın fiyatı kaç lira?
Türkiye'de son günlerin en çok konuşulan konusu altın fiyatları. Konuyla ilgili olarak son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 16 Eylül itibariyle altın fiyatlarındaki son durum...
Türkiye'nin gözü kulağı son dakika altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte son rakamlar...
16 EYLÜL 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI Gram altının alış fiyatı 471,70 TL. Satış fiyatı ise 473,60 TL.
ÇEYREK ALTIN FİYATI Çeyrek altının alış fiyatı 766,20 TL. Satış fiyatı ise 774,70 TL.
YARIM ALTIN FİYATI Yarım altının alış fiyatı 1.527,10 TL. Satış fiyatı ise 1.548,00 TL.
TAM ALTIN FİYATI Tam altının alış fiyatı 3.055,00 TL. Satış fiyatı ise 3.083,60 TL.
Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandıİzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandıktan sonra adliye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.