11.10.2020 - 15:50 |
Çeyrek altın ne kadar, kaç lira yükseldi? 11 Ekim güncel Gram, yarım altın kaç para oldu?
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 11 Ekim günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...
Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. En çok Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç liradan işlem görüyor sorularının cevapları aranıyor. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...
11 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 487,16 TL
Gram altın satış fiyatı: 489,27 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı:783,26 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:799,61 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.567,69 TL
Yarım altın satış fiyatı:1.599,23 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.135,57 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.166,70 TL
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamalarda bulundu. 'Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil' diyen Bakan Akar, 'Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar' ifadelerine yer verdi.