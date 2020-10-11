Çeyrek altın ne kadar, kaç lira yükseldi? 11 Ekim güncel Gram, yarım altın kaç para oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. En çok Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç liradan işlem görüyor sorularının cevapları aranıyor. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...

11 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 487,16 TL

Gram altın satış fiyatı: 489,27 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı:783,26 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:799,61 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.567,69 TL

Yarım altın satış fiyatı:1.599,23 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.135,57 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.166,70 TL

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