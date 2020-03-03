Çeyrek altın ne kadar oldu? 3 Mart Salı gram, yarım güncel altın fiyatları!

Altın kaç para? Altın çeşitlerinin fiyat aralığı merak konusu oldu. Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları canlı 2020 hakkında bilgi almak isteyenler için, güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları 3 Mart...

ALTIN FİYATLARI 3 MART 2020

GRAM ALTIN FİYATI : Alış 318,86 TL / Satış 318,93 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış 510,23 TL / Satış 521,76 TL

YARIM ALTIN FİYATI: Alış 1.017,27 TL / Satış 1.043,53 TL

TAM ALTIN FİYATI: Alış 2.104,70 TL / Satış 2.157,26 TL

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