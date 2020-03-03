03.03.2020 - 21:02 |
Çeyrek altın ne kadar oldu? 3 Mart Salı gram, yarım güncel altın fiyatları!
Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın ikinci günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın kaç para? Altın çeşitlerinin fiyat aralığı merak konusu oldu. Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları canlı 2020 hakkında bilgi almak isteyenler için, güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları 3 Mart...
ALTIN FİYATLARI 3 MART 2020
GRAM ALTIN FİYATI : Alış 318,86 TL / Satış 318,93 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış 510,23 TL / Satış 521,76 TL
YARIM ALTIN FİYATI: Alış 1.017,27 TL / Satış 1.043,53 TL
TAM ALTIN FİYATI: Alış 2.104,70 TL / Satış 2.157,26 TL
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ