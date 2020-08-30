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30.08.2020 - 21:02 |

Çeyrek altın ne kadar oldu, altın fiyatları kaç lira? 30 Ağustos güncel gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para?

Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu, altın fiyatları kaç lira? 30 Ağustos güncel gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para?

Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 30 Ağustos günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 458 TL, satış 461 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 745 TL, Satış 755

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.487 TL, Satış 1.514 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.978 TL, Satış 3.014 TL

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Adana Karaisalı'da orman yangınıAdana Karaisalı'ya 'bağlı Yerköprü mevkiinde 3 hektarlık alanda Kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda başlayan yangın havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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