Vatandaş benimsedi! Ceza davalarında yüzde 85 uzlaşma

Adalet Bakanlığı’nın ceza mahkemelerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma sayesinde 2020’de üzerinde uzlaşma sağlanan dosyaların oranı yüzde 85’i buldu.

Bakanlık tarafından hukuk sistemine kazandırılan ceza mahkemelerinde uygulanan alternatif uyuşmazlık çözüm yolu uzlaştırma, 1 Ocak 2017’de uygulamaya girdi. Uzlaştırma süreci mağdur ve failin kabulüyle başlıyor ve tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Uzlaştırmada kararı taraflar veriyor ve anlaşma konusu edimi de yine taraflar belirliyor. Şüpheli ve mağdur görüşmeleri, uzlaştırmacılar eşliğinde gerçekleştiriliyor. Görüşmelerde, mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi, maddi veya manevi zararın karşılanması, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere bağışta bulunulması gibi şartlar belirlenebiliyor. Ayrıca kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışılması veya şüphelinin topluma faydalı birey olmasını sağlayacak programa katılması gibi yaptırımlar da uygulanabiliyor.

Vatandaş benimsedi

Bu kapsamda; 2017’de 223 bin 469, 2018’de 208 bin 14, 2019’da 238 bin 905 dosyada vatandaşlar uzlaşmayı tercih etti. 2020 içerisinde ise, uzlaştırma bürolarına 507 bin 779 dosya gönderildi. Bu dosyalardan 214 bin 710’u uzlaşmayla sonuçlandı. Ayrıca 94 bin 10 dosyada da uzlaştırma işlemleri devam ediyor. Toplamda ise 1 Ocak 2017 ile 30 Aralık 2020 arasında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 71 bin 886 dosyanın 885 bin 98’inde uzlaşma sağlandı. Uzlaşma oranı 2017’de yüzde 80, 2018’de yüzde 81, 2019’da yüzde 84 ve 2020’de ise yüzde 85 oldu. 4 yılın ortalamasına bakıldığında uzlaşma oranı yüzde 83’ü buldu. Uzlaştırma sayesinde her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya, uzlaştırmacılar tarafından en genç bir ayda çözüme kavuşturuluyor.Uzlaştırmada başarı oranının yüksek olması vatandaşların uzlaşma müessesini de benimsediğini gösteriyor. Adalet Bakanlığı’nda, soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen 27 bin 379 uzlaştırmacı görev yapıyor.

Kan bağışlama şartı bile var

Uygulamada taraflar Mehmetçik Vakfı’na, Şehit ve Gazi Yakınları için açılan hesaplara, Lösemili Çocuklar Vakfı’na, kadın sığınma evlerine, kız yetiştirme yurtlarına ve çocuk yuvalarına bağış, engelli vatandaşlara akülü araba bağışı, kırtasiye yardımı, kıyafet bağışı, fidan ve ağaç dikme, Kızılay’a kan bağışı gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor. Böylece uyuşmazlık konusu dosya dava konusu olmadan çözüme kavuşturuluyor. Mağdurlar da suç nedeniyle uğramış oldukları zararları hızlı bir şekilde telafi etmiş oluyor. Uzlaştırma süreci mağdurlar için ücretsiz olup, fail de uzlaştığında herhangi bir ücret ödemiyor.