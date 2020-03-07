‘Ceza indirimi için ifadesini değiştirdi’

Gerekçede, Hikmet’in sınavda kopya çekerken Şenel tarafından yakalanınca cinayete karar verdiği kaydedildi. Sanığın cinayet sonrası Şenel ile ilişkisi olduğuna dair ifade vermezken, dört ay sonra “Birlikteliğim olmuştur” dediği belirtilen gerekçede, “Değişen savunmanın cezadan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Sanığın ve avukatının “eylemin meşru savunma olduğuna yönelik” savunmalarına itibar edilmediği ve cezada takdir indirimi uygulanmadığı vurgulandı.

Mahkeme, “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan yargılanan Hikmet’e, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan” ceza vermişti.



