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16.04.2020 - 07:00 |

Ceza yağdı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 35 bin 868 market denetlenirken, sosyal mesafeye uymayan 1183 işletmeciyle müşteriye ceza kesildi. Yurt çapındaki denetimler sürüyor

Ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, polis ve jandarma salgın nedeniyle 81 ilde market denetimi yaptı. 35 bin 868 market ve süpermarket kontrol edildi. Denetimlerde, 09.00-21.00 saatleri dışında hizmet veren, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 10’da 1 alanından fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan 1183 iş yeri işletmecisine ve müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı.

42 kişiye 111 bin TL

Zonguldak’ta, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 42 kişiye 111 bin 318 lira para cezası uygulandı. 

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynayan 13 kişiyi Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan 40 bin 950 lira idari para cezasına çarptırdı.

Edirne Keşan’da polis, sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile sosyal mesafe kuralına yönelik denetimler yaptı. Kurallara uymayan 74 kişiye 131 bin 754 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca karantina kurallarına uymayan iki kişi hakkında da adli işlem yapıldı. 

Alanya’da bir villada parti yapan 10 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları için 31 bin 500 lira ceza kesildi. l ANKARA Milliyet, DHA-AA

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
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