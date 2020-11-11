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11.11.2020 - 16:00 |

Cezaevinden izinli çıkıp akaryakıt istasyonu dolandırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde akaryakıt istasyonlarından 'mail order' yolu ile akaryakıt aldıktan sonra banka aracılığıyla ödemeyi iptal eden şüpheliler, 948 litre mazot ile merkez Akdeniz ilçesindeki bir oto yıkamacıda yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

Cezaevinden izinli çıkıp akaryakıt istasyonu dolandırdı

Tarsus ilçesinde akaryakıt dolandırıcılığı yapıldığı ihbarını alan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen M.B. ve M.K., yanlarında 15 jelikan bidon içerisindeki 948 litre mazot ile merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıda yakalandı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 948 litre akaryakıt istasyon sahiplerine teslim edildi.

İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler emniyetteki sorgusunda, kendilerini inşaat ve hafriyat işleri alanında çalışıyor gibi tanıtıp yanlarında bulundurdukları jelikan bidonlara akaryakıt istasyonlarından akaryakıt aldıktan sonra ödemeyi internet üzerinden mail order yolu ile yaptıkları ve istasyondan ayrılır ayrılmaz banka ile görüşerek yaptıkları ödemeyi iptal ettirdiklerini itiraf etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 'Banka ve Kredi Kartlarının İzinsiz Kullanılması ile Dolandırıcılık' suçundan aldığı cezayı çekerken cezaevinden izinli çıkan, ancak bir daha dönmeyen M.B., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Geleceğin usta şefi iş başındaÇinde aşçılık yapan babasına özenen Xin Baonun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Baonun geleceğin usta şefi olacağını söyledi.
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