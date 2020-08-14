14.08.2020 - 20:30 | | DHA
Cezası 23 bin TL! Koruma altındaki dağ keçisi avlayıp bir de fotoğraf paylaştılar
Denizli'nin Çivril ilçesinde, koruma altındaki dağ keçisini av tüfeğiyle vurup, öldürdükten sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan kişiye, yasa dışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 TL idari para cezası kesildi.
Çivril ilçesindeki Akdağ dağında koruma altında olan dağ keçisini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra keçiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan kişi, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tespit edildi. Müdürlük koruma altındaki dağ keçisini öldürdüğü gerekçesiyle kişiye, yasadışı avlanmak suçundan 23 bin 288 TL idari para cezası uyguladı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.