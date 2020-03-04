ÇGD’den Milliyet’e ödül

ÇGD’nin “2019 Yılı Başarılı Gazetecileri Ödülleri” dün sahiplerini buldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde dikkati çeken Şule Çet birinci sayfası ile gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Menderes Özel ile gazetemiz Görsel Yönetmeni Ersoy Diyar, “En iyi sayfa tasarımı” ödülüne layık görüldü.



DHA iki ödül aldı



Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Harun Özalp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırı sırasında atılan yumruğun vurulduğu anın fotoğrafı ile “İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü”nü kazandı. Yerel Medya Ödülü de DHA muhabirleri Sinan Uçar ve Selay Saykal’ın “Dipsiz Göl”ün kurutulması haberine verildi. Yılın TV haberi ödülünü de “Genç kızın isyanı” haberiyle Kanal D’den Özgen Bingöl ve Veysel Dişbudak kazandı. Haber Ödülü Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un “Mall of oyunları” ve “TOKİ’den Peşkeş” başlıklı haberlerine verildi. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü de Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar, “FETÖ Borsası” haberleri ile aldı. Ödül töreni 13 Mart’ta Ankara’da yapılacak.







