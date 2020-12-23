MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri CHP İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki bina mühürlendi
ABONE OL
23.12.2020 - 19:18 | | AA-DHA

CHP İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki bina mühürlendi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki binanın "onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı" olmadan tadilat ve tamirat yapıldığı gerekçesiyle mühürlendiğini bildirdi.

 

 

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ayazağa Mahallesi 7752 ada 2 nolu parselde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulduğu aktarıldı.

Şikayet üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddesi gereğince denetim yaptığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir. Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir."

CHP İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki bina mühürlendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki bina mühürlendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki bina mühürlendi

Antalya'da 15,5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildiAntalya'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15,5 ton sahte alkol ve 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayvacık'ta feci olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Ayvacık'ta feci olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Son dakika: Koronavirüste çarpıcı tablo! Can kaybı artıyor vakalar hızla düşüyor

Son dakika: Koronavirüste çarpıcı tablo! Can kaybı artıyor vakalar hızla düşüyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet