Sanık Görgünoğlu mahkemedeki savunmasında, “İlgili kişinin FETÖ üyesi olduğunu düşünüyordum. Hala düşünüyorum. Bu kişinin CHP’yi bir araç olarak kullandığını düşünüyorum. Bu yönde bir uyarı yaptım” dedi. Mahkeme, sanık Görgünoğlu’nu tahliyesine karar verdi.