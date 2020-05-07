07.05.2020 - 13:58 |
"CHP’yi bir araç olarak kullandığını düşünüyorum"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gönderdiği elektronik postalarla "tehdit" ve "hakaret" ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu hakim karşısına çıktı.
ELİF ALTIN / İstanbul
Sanık Görgünoğlu mahkemedeki savunmasında, “İlgili kişinin FETÖ üyesi olduğunu düşünüyordum. Hala düşünüyorum. Bu kişinin CHP’yi bir araç olarak kullandığını düşünüyorum. Bu yönde bir uyarı yaptım” dedi. Mahkeme, sanık Görgünoğlu’nu tahliyesine karar verdi.