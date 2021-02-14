Çiçekçiler açık mı? Bugünkü çiçekçi çalışma saatlari...

Bugün çiçekçiler açık mı? Bu yıl pandemi nedeniyle sevgiliye gönderilen çiçekler daha bir anlamlı... Kavuşamayan sevgililer birbirlerine çiçek gönderip güzel sözler yollayacak. Bu nedenle çiçekçi çalışma saatleri büyük önem arz ediyor. İşte konuya dair bilgiler...

ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü'ne özel bir koronavirüs genelgesi yayımladı. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.