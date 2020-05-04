Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cici Babam nerede çekildi?

Yabancı ve yerli yapım filmler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Onur Atilla, Özgün Aydın ve Mahir İpek'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Cici Babam filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Peki Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film nerede çekildi?

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM KONUSU

Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Onur Atilla

Özgün Aydın

Mahir İpek

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Derya Karadaş

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Aslı İnandık

Alper Kul

Yasemin Çonka

Meltem Yılmazkaya

Burak Topaloğlu

İrem Sak

Defne Yalnız

Kuvvet Yurdakul

Ayhan Sicimoğlu

Kayhan Yıldızoğlu