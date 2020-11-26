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26.11.2020 - 11:40 | | AA

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu!

İzmir'de çift rahime sahip bir kadın, her bir rahminden birer bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu!

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Cansu Tören, yaklaşık 4  yıl önce Mehmet Tören ile evlendi. Doğuştan bir böbreği olmayan Cansu Tören, bir  süre sonra hamile kaldı. Hamilelik süreci normal şekilde seyrederken düşük yapan  Tören, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esat Çalık'a başvurdu.

Tetkiklerde 2 ayrı rahmi olduğu belirlenen genç kadına doktoru, anne  olabilmesi için tedavi uygulanması gerektiği ifade etti. Bunun üzerine kadının  hamilelik sürecini takip eden Dr. Çalık, tedaviye de hemen başladı.

Hamileliğinin 30. haftasında İzmir'deki ailesini ziyarete gelen Tören,  rahatsızlanınca gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve  Araştırma Hastanesinde doğumun başladığı bilgisi verildi.

Bunun üzerine kadın, doğum servisine alındı.

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu

Genç kadın, Opr. Dr. Adnan Budak ve ekibi tarafından yapılan sezaryen  ameliyatının ardından ikizlerini dünyaya getirdi.

"İdris" ve "Besra" ismi verilen ikizler, erken doğum nedeniyle  hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bebeklerine kavuşmak için  heyecanla bekleyen anne, ikizlerinin fotoğraflarına cep telefonundan bakarak  hasret gideriyor.

"UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"

Anne Cansu Tören yaptığı açıklamada, ilk çocuğunu  hamilelik sürecinde kaybedince bir daha anne olamayacağını düşünerek çok  korktuğunu söyledi.

Doktorundan vücudunda 2 ayrı rahiminin olduğunu öğrendiğinde çok  şaşırdığını belirten Tören, "Hayatta en büyük isteğim anne olmaktı. Bunun için  çok mücadele ettik. Doktorum 2 rahimli kadınların hamile kalma olasılığının az  olduğunu söyledi ama eşimle umudumuzu kaybetmedik. Gördüğümüz tedavi sonucu 2  ayrı rahim kesesinde ikiz bebeklerimizin oluştuğunu öğrendiğimizde çok sevindik."  dedi.

Hamilelik sürecinde doktorunun tavsiyelerine dikkat ettiğini dile  getiren anne, doğumu gerçekleştiren Opr. Dr. Budak ve ekibinin kendisine çok  yardımcı olduğunu vurguladı.

Bebeklerini ilk kez ameliyathanede kucağına aldığını anlatan Tören,  "Onları sonra kuvöze koydular. Anne olmak çok güzel bir duygu. Ben çocuk sahibi  olmak isteyen tüm annelere morallerini bozmadan tedavilerini sürdürmelerini  öneriyorum." diye konuştu.

"LİTERATÜRDE BÖYLE VAKALAR AZ GÖRÜLÜR"

Ameliyattaki ekipte görev alan Dr. Zeynep Yasemin Öner de meslek  hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirtti.

Kadınlarda görülen kısırlığın yüzde 5'inin çift rahim kesesinden  kaynaklandığını dile getiren Öner, şu bilgileri verdi:

"Genç annenin 2 ayrı rahiminden 2 ayrı bebeğin olması dünyada nadir  görülen bir durum. İki rahimde genellikle bir bebek oluşur ama burada hastamızın  2 ayrı rahminde 2 ayrı bebek dünyaya geliyor. Literatürde böyle vakalar az  görülür. Doğumun başlamasın ardından hemen ameliyathaneyi hazırladık. Doğum  sırasında rahimlerde bir kanama olabilirdi, ya da annenin tek böbrekleri  olmasından kaynaklı bir komplikasyon gelişebilirdi. Çok şükür ki bebekleri  doğumdan sonra sağlıklı bir şekilde annenin kucağına verdik."

Dr. Öner, annenin ve bebeklerin sağlıklarının çok iyi olduğunu,  ikizlerin bir süre daha kuvözde kaldıktan sonra taburcu edileceğini sözlerine  ekledi.

 

 

 

 

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