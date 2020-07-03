03.07.2020 - 09:50 | | DHA
Çiftin tekme-tokat kavgası kameraya yansıdı
Üsküdar sahilde banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanın ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadının sinir krizine girerek erkek arkadaşını dövmesi kameraya yansıdı.
Görüntülere yansıyan olay İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Sabah saatlerinde meydanda bulunan banklarda oturan çift bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Bir anda ayağa kalkan kadın bankta oturan erkeği yere yatırarak vurmaya başladı.
Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı.
Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yeni normal acil servis kriterlerini değiştirdiKorona virüs salgınının en yoğun olduğu dönemlerde günde 300-400 vakanın başvurduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis ekibi, “yeni normal”e geçişi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Trafik kazası, kalp krizi fark etmeksizin artık acile başvuran her hastaya Covid-19 şüphesiyle yaklaşılıyor, hastaneye yatıştan önce hasta mutlaka Covid-19 açısından da değerlendiriliyor. Cerrahpaşa Acil ekibi, vatandaşlardaki rehavetten şikayet ederek uyarıyor: “Hastalık bitmedi, daha hafif geçirilse de bulaşma hızı arttı. Üstelik virüsü en yakınınız size bulaştırıyor.”