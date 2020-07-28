MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çiftlikte korkutan yangın! 5 bin saman balyası kül oldu
ABONE OL
28.07.2020 - 02:19 | | İHA

Çiftlikte korkutan yangın! 5 bin saman balyası kül oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde bir çiftliğin ahır kısmında çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu.İskilip Belediyesine ait iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Çiftlikte korkutan yangın! 5 bin saman balyası kül oldu

Edinilen bilgilere göre, Kazanlar mevkiinde Bilal Sağır’a ait çiftlikte belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, belediye çalışanları ve vatandaşların müdahale etti. Yangın sırasında itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve iş makineleri de çiftliğin etrafında toprak ve kum taşıyarak alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramasını önledi. Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çiftlikte korkutan yangın 5 bin saman balyası kül oldu

Belediye Başkanı Ali Sülük olay yerine geldi

Olayın duyulmasının İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük yangın mahaline gelerek bilgi aldı. Çiftlik sahibi Bilal Sağır’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sülük, “Çiftlik sahibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını diliyorum” dedi

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çiftlikte korkutan yangın 5 bin saman balyası kül oldu

Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çiftlikte korkutan yangın! 5 bin saman balyası kül oldu

Çiftlikte korkutan yangın! 5 bin saman balyası kül oldu

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

Otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Sıradaki Haber