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23.04.2020 - 10:18 | | DHA

Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra eşyalarını aldılar!

Van’dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle birlikte bölgeye giden sürücü ve yolcular, halen büyük kısmı kar altında olan minibüsten eşyalarını aldı.

Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra eşyalarını aldılar!

Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce Van’dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.

Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, yaklaşık 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.

Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık üç aydır minibüs, kar kütleleri altında. Bir çok eşyamızda minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Elbirliği ile minibüsün çıkarılmasını istiyoruz" dedi

Öte yandan yaklaşık 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri gece-gündüz çalışıyor.

Van - Bahçesaray Karayolu'nda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.

Ramazan’da bağışıklığı güçlü tutmanın yollarıRamazan ayında sağlıklı beslenme ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, su tüketimi olmadan güçlü bir bağışıklık sisteminin mümkün olmadığını belirterek, “Daha sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı atlatabilmemiz için beslenme konusunda özellikle mevsimsel taze meyve, sebzeleri tüketmeye özen gösterelim. Günde en azından 10 bardak su tüketebilecek program yapılması gerekir“ dedi.
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