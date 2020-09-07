Ã‡iÄŸ kÃ¶fte yiyerek otomobil kullanmÄ±ÅŸtÄ±! YakalandÄ±

Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± sivil trafik polisleri, Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda otomobiliyle trafikte seyir halindeyken baÄŸdaÅŸ kurarak Ã§iÄŸ kÃ¶fte yiyen tespih sallayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ iÃ§in harekete geÃ§ti. Â GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyen polis ekipleri, 34 CZH 438 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Åž.A.D.'yi yakaladÄ±.
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ye "Kamunun rahat ve huzurunu bozacak kiÅŸilere zarar verecek keyfi/kasÄ±tlÄ± davranÄ±ÅŸlarda bulunarak yaya/araÃ§ trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rmek suretiyle tedbirsiz ve saygÄ±sÄ±zca araÃ§ sÃ¼rmek" maddesinden 132 lira idari para cezasÄ± uyguladÄ±.
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Rusya'da daÄŸda mahsur kalan 8'i çocuk 11 turist kurtarÄ±ldÄ±Rusya'nÄ±n Soçi kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bölgede kaybolan 8'i çocuk 11 turist, arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bulunarak kurtarÄ±ldÄ±. O anlara dair görüntüler ise Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.