MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmişti! 78 gün sonra ulaşıma açıldı
ABONE OL
21.04.2020 - 09:00 | | İHA

Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmişti! 78 gün sonra ulaşıma açıldı

Van’da 4-5 Şubat’ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu 78 gün aradan sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmişti! 78 gün sonra ulaşıma açıldı

Son yılların en sert kışını yaşayan Van’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat’ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği yol, o günden bu yana hem olumsuz hava koşulları hem de yeni çığ tehlikesinden dolayı kapalı tutuldu.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, havaların ısınmasıyla yolun kapalı olan 35 kilometrelik bölümünün açılması için kontrollü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan yolda zorlu bir çalışma yürüten ekipler, 78 gün aradan sonra dün akşam saat 21.00'de yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

Güngören’de çalıntı araçla polisin üzerine gitti!Güngören’de, ‘dur ihtarına’ uymayan üç kişi, çaldıkları aracı polisin üzerine sürmeye başladı. Uyarıya rağmen durmayan hırsızları, polis havaya ateş açarak durdurdu. Üzerine araç sürülen polis bacağından, şüpheli sürücü de ayağına isabet edilen kurşunla yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Survivor'da Barış ve Yasin diskalifiye oldu mu? ne ceza verildi?

Survivor'da Barış ve Yasin diskalifiye oldu mu? ne ceza verildi?

Sıradaki Haber