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29.12.2020 - 13:57 | | DHA

Çığ şehidi Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı.

Çığ şehidi Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Göksun Devlet Hastanesi morgundan öğle saatlerinde alınan şehit Ali Özdemir'in naaşı, ilk olarak Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Bayram ve Kamer Özdemir çiftinin 4'ü kız 6 çocuğundan en küçüğü olan Ali Özdemir'in cenazesi, dua edilip, helallik alınmasının ardından Çağlayan Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, askeri ve mülki erkan katıldı. İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik istedikten sonra cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı.

5 yıl önce TSK'ya giren ve bekar olan Özdemir, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

YATAĞINA TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLDÜ

Öte yandan Ali Özdemir'in silah arkadaşları, şehidin koğuştaki yatağına Türk bayrağı örttü. Yastığına da Özdemir'in fotoğrafını bırakan şehidin arkadaşlarından birisi de yatağın başında Kur'an-ı Kerim okudu.

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