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06.02.2020 - 17:47 | | DHA

Çığ şehidi Tarkan Karaca, Eskişehir’de toprağa verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (24) memleketi Eskişehir’de son yolcuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan Nurhan Karaca, ‘Oğlum beni neden bıraktın’ diye gözyaşı döktü.

Çığ şehidi Tarkan Karaca, Eskişehir’de toprağa verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Karaca’nın cenazesi Van’dan uçakla Eskişehir’e getirildi. Şehit Tarkan Karaca için Reşadiye Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karaca, Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şehit babası Yasin, annesi Nurhan, erkek kardeşi Oğuzhan ve vatandaşlar katıldı.

Van’da yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı belirtilen Yasin ve Nurhan Karaca çiftinin 2 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi namazına müteakip tören mangasının omuzlarında top arabasına taşındı. Bu sırada anne Nurhan Karaca, oğlunun tabutu önünde durarak, ‘Oğlum beni neden bıraktın’ diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başından ayrılmak istemeyen Karaca’yı, diğer oğlu Oğuzhan Karaca teselli etti.

ERKEK KARDEŞİ DE JANDARMA OLACAK

Şehit Tarkan Karaca, cenaze aracıyla götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Karaca’nın erkek kardeşi olan Oğuzhan Karaca’nın da Kastamonu’daki askeri okulda eğitim aldığı ve 1 ay sonra mezun olarak ilk görev yerine atanacağı öğrenildi.

Çığ şehidi Tarkan Karaca, Eskişehir’de toprağa verildi

Çığ şehidi Tarkan Karaca, Eskişehir’de toprağa verildi


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