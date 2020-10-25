25.10.2020 - 17:26 | | DHA
Çığlıkları duyan koştu! Biri kadın 2 turist böyle kurtarıldı
İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde yürüyen iki turist dengesini kaybederek denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi de denize atlayarak turistleri denizden çıkardı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
Beşiktaş Bebek sahilde dün akşam saatlerinde biri kadın iki turist dengelerini kaybetmesi nedeniyle denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi denize atlayarak iki turisti denizden tekneye aldı.
Vatandaşların şaşkın bakışları altında denizden çıkan iki turist otellerine gitti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.