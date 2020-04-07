Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında? Biz Bize Yeteriz Kampanyasına en yüksek bireysel bağışı yapan Cihan Kamer aslen nereli?

Cihan Kamer, Biz Bize Yeteriz Kampanyasına en yüksek bağış yapan isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Daha önce Elazığ depremi içinde yüksek bir bağışta bulunan Cihan Kamer 1965 yılında dünyaya gelen Cihan Kamer baba tarafından aslen Denizli Çivril ilçesi nufusuna kayıtlıdır. Türkiye'nin önde gelen mücevherat şirketinin sahibi olan Kamer, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

CİHAN KAMER KİMDİR?

1965 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cihan Kamer, baba tarafından aslen Denizli İli, Çivril İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Türkiye'nin önde gelen mücevherat şirketinin sahibi olan Kamer, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Fenerbahçe Kulübü eski asbaşkanı olan Kamer, İstanbul Kuruçeşme'de bulunan bir lüks restoranın da sahibidir. Çiğdem Kamer ile evli ve bu evliliğinden 1987 doğumlu Atasay Kamer isminde bir oğlu ve Simay Kamer isminde bir kızı vardır. Kızı 2015 yılında Ahmet Uras ile evlenmiştir.