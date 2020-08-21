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21.08.2020 - 10:22 |

Cihangir'de ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı kişi ağır yaralandı

Cihangir'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Motosikletin çarptıktan sonra metrelerce yerde sürüklediği kişi ağır yaralanırken, ehliyetsiz sürücünün kask takmadığı, kullandığı motosikletin de plakasız olduğu anlaşıldı. Kazaya neden olan motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir'de ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde meydana geldi. Börekçi dükkanında çalışan Yunus Y. alınan bir siparişi teslim etmek için bindiği motosiklet ile ilerlerken caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Veysel Fevzi'ye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü yere savrulurken, çarptığı yaya yerde metrelerce sürüklendi. Yunus Y. kazayı yara almadan atlatırken, motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalede bulunurken vatandaşlar ve polisler de yaralıya yardım etmek için seferber oldu.

Motosiklet sürücüsü Yunus Y.'nin ehliyetsiz olduğu, kask takmadan bindiği motosikletin de plakasız olduğu ortaya çıktı. Veysel Fevzi ambulansla hastaneye kaldırılırken Yunus Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polise verdiği ilk ifadesinde müşteriye sipariş götürmek için yola çıktığını, yolda ilerlediği sırada yayanın bir anda önüne çıktığını, kazanın bu şekilde olduğunu söyledi.

Kaza anı ve yayanın motosikletin altında sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı. 

Cihangirde ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı kişi ağır yaralandı

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