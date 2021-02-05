Çıldırtan trafik virüsle döndü!

İstanbul’da yeni yılın ilk günlerinden itibaren artmaya başlayan trafik yoğunluğu son iki haftadır sürücüleri çıldırtacak duruma geldi. Normalde sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde tıkanan birçok ana arterler, son 15 gündür neredeyse günün her saatinde ‘kilitlenir’ vaziyette.

Pandemi öncesi dönemde Anadolu Yakası’ndan Avrupa’ya geçişlerde sabah 07.00-10.00 arası yoğunluk yaşanan E-5 güzergahında neredeyse günün ilk ışıklarından, gün batımına kadar araç yoğunluk hiç azalmıyor.

‘Çözemedik’

Benzer durum Mecidiyeköy-Maslak, Maltepe-Kozyatağı, Kağıthane-Şişli arasında da görülürken uzmanlar, okulların açılması halinde durumun tam anlamıyla kaosa dönebileceği öngörüsünde bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, “İnsanlar, toplu taşıma yerine kendi özel araçlarını tercih ediyorlar. Daha da önemlisi eskiden insanların düzenli trafik hareketleri vardı. Sokağa çıkma yasakları düzenli trafik hareketi dediğimiz dengeyi tamamen altüst etti. İstanbul trafiği sosyal yaşamdaki değişime bağlı olarak tahmin edilir olmaktan çıkmış durumda. Trafik artık iyice dengesiz duruma geldi.

Çarşamba günleri oluşan trafik yoğunluğunu bir türlü anlamış değiliz. Toplu ulaşımda doluluk oranı yüzde 50 azaldı. Her ay toplu taşımadaki zararı karşılamak için 70 milyon liralık ek ödenek çıkartılıyor. Sistem değişti. Vatandaşın büyük bir kısmı, ‘Asla toplu taşımaya binemem’ diyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, Kovid-19 salgını nedeniyle 350 bin kişinin toplu ulaşım yerine özel aracını tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

1.5 kat arttı

“2019 Kasım ve Aralık dönemine göre yüzde 30 ile 40 arasında trafik yoğunluğu artan arterler var. Toplu ulaşım yarı yarıya düşerken, trafik 1.5 kat artmış durumda. Çok sayıda vatandaşın evden çalışmasına rağmen bu tablo ortaya çıkıyorsa, okulların açılması tam anlamıyla kaosa neden olacak. Şu an için özel araç sayısında 30’luk azalma olmadığı sürece trafik akıcı hale gelemez.”

Bisikletli ulaşım

Şu an bisikletle ulaşımı tercih edenlerin oranı yüzde 2’nin altında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ilıcalı, “Ancak yaptığımız araştırmaya bisiklet ulaşımı güvenli hale gelirse bu oranın yüzde 7’ye çıkacak. Deniz ulaşımı daha cazip olmalı. Toplu taşımanın insan sağlığını riske atmadığını çok iyi bir şekilde anlatmamız şart” diye konuştu.