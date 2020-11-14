14.11.2020 - 22:47 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 14 Kasım | Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün TV8'de seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için arayış başladı. 80 Milyon 309 Bin 390 TL devretti. Peki şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 14 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çekilişe katılan vatandaşlar hangi numaraların ne kadar kazandırdığını öğrenmek için harekete geçti. İşte 14 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1 - 6- 14 - 15 - 30 - 72 Joker: 22