MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı - 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
ABONE OL
11.10.2020 - 12:42 |

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı - 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Büyük bir ilgiyle oynanan sevilen Çılgın Sayısal Loto'da dünün sonuçları belirlendi. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da  rekora koşan büyük ikramiye 69.721.848 TL'ye yükseldi. Bu akşamın kazandıran numaraları ise 37, 42, 43, 62, 77, 87 ve 59 joker numarası olarak belirlendi.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı - 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Sayısal Loto'da 30. hafta çekilişi bu akşam canlı yayında Sisal Şans tarafından gerçekleştirildi. Heyecan fırtınasına sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. Yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği kazandıran numaraları bir araya getirdik..

 

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı - 10 Ekim Çılgın Sayısal Lotoda kazandıran numaralar...

Eyüpsultan TEM Otoyolunda kaza! 2'si polis 5 yaralıİstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada,2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandı

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandı

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Muhittin Böcek'ten haber var! 35 gün sonra uyandırıldı

Muhittin Böcek'ten haber var! 35 gün sonra uyandırıldı

Sıradaki Haber