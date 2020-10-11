11.10.2020 - 12:42 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı - 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Büyük bir ilgiyle oynanan sevilen Çılgın Sayısal Loto'da dünün sonuçları belirlendi. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 69.721.848 TL'ye yükseldi. Bu akşamın kazandıran numaraları ise 37, 42, 43, 62, 77, 87 ve 59 joker numarası olarak belirlendi.
Sayısal Loto'da 30. hafta çekilişi bu akşam canlı yayında Sisal Şans tarafından gerçekleştirildi. Heyecan fırtınasına sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. Yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği kazandıran numaraları bir araya getirdik..
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA