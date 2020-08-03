Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...

Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto'nun ilk çekilişi 3 Ağustos saat 21.30'da gerçekleşecek. Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL ile gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ARTIK 3 GÜN

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri artık haftanın 3 günü yapılacak. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da düzenlenecek. Artık Çılgın Sayısal Loto'da 2 bilen oyunseverler de ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca, joker numara çekilişi ile 5+1 kategorisinde kazanabilecekler.

MİLLİ PİYANGO ŞANS OYUNLARI WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMADAN OYNANABİLİYOR

Milli Piyango, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları artık online ortamda oynanabiliyor. Kuponların online hazırlanması kullanıcılar açısından da büyük kolaylık sağlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO TIKLA OYNA

MİLLİ PİYANGO, ÇILGIN SAYISAL LOTO, SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYINLANIYOR

Sisal Şans son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.