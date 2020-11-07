Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak, nasıl oynanır? 7 Kasım Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Seda Sayan'ın sunumunu gerçekleştireceği Çılgın Sayısal Loto çekilişinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü yapılıyor. Peki 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

7 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto 7 Kasım 2020 çekilişi bu akşam TV8 ekranlarında saat 21.45'te yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 90 numaradan istediğiniz herhangi 6 numarayı seçebiliyorsunuz.

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