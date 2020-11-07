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07.11.2020 - 17:07 |

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak, nasıl oynanır? 7 Kasım Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayılıyor. Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 77.211.465 TL oldu. Peki 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak, nasıl oynanır? 7 Kasım Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Seda Sayan'ın sunumunu gerçekleştireceği Çılgın Sayısal Loto çekilişinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü yapılıyor. Peki 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

7 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto 7 Kasım 2020 çekilişi bu akşam TV8 ekranlarında saat 21.45'te yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 90 numaradan istediğiniz herhangi 6 numarayı seçebiliyorsunuz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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