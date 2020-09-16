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16.09.2020 - 21:37 |

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları tıkla, öğren - 16 Eylül Sayısal Loto'da sonucu sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Sisal Şans tarafından çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte milyonlarca vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı 16 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile sonuç sorgulama ekranı...

16 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu Kazandıran numaralar: 19, 25, 35, 47, 57, 85 + Joker 55 oldu...

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları tıkla, öğren - 16 Eylül Sayısal Lotoda sonucu sorgulama ekranı



Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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