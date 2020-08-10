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10.08.2020 - 23:00 |

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı (10 Ağustos)! Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Bu haftaki ikramiye miktarı 51 Milyon 982 bin 321 TL. 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar 4,1,17,63,51,19 ve joker 6 oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. Sayısal Loto'da büyük ikramiye 51 Milyon 982 bin 321 TL. İşte 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmak gerekiyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi doğrudan bayiye giderek 'Sen Seç' ile rastgele sayılar seçtirerek de oynayabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı 3 TL.

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Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla 6 bilen ikramiye kazanıyor.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÇILGIN SAYISAL LOTO TIKLA OYNA

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