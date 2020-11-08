08.11.2020 - 12:56 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 7 Kasım 2020
Dün akşam yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Kasım 2020 Cumartesi akşamı Seda Sayan'ın sunumuyla TV8 kanalında canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında 16 - 43 - 64 - 73 - 85 - 88 Joker: 24 oldu.
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi dün akşam tamamlandı. 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki hangi numaralar kazandırdı? İşte 7 Kasım Sayısal Loto sonuçları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 KASIM