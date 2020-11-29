29.11.2020 - 10:14 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Kasım 2020 Sayısal Loto sonuçlarında şans 6 numara burada!
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 28 Kasım Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı 6 numara açıklandı, büyük ikramiye 84 Milyon 488 Bin 258 TL devretti. Peki hangi numaralar kazandırdı? İşte 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları ve kazanan kategoriler, kişi başına düşen ikramiye tutarları...
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto'da 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
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ÇILGIN SAYISA LOTO SONUÇLARI
3 - 21 - 31 - 42 - 65 - 80 Joker: 18
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.