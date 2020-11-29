Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Kasım 2020 Sayısal Loto sonuçlarında şans 6 numara burada!

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto'da 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

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ÇILGIN SAYISA LOTO SONUÇLARI

3 - 21 - 31 - 42 - 65 - 80 Joker: 18



