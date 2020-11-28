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28.11.2020 - 22:15 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere hafta 3 gün yapılıyor. 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 83.580.520 TL oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam TV8 ekranlarında canlı yayında yapıldı. 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. İşte 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

28 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Büyük bir heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.45'te TV8 ekranlarında gerçekleştirildi. 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar; 3-21-31-42-65-80 ve joker 18 oldu.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto online platformda da yer alıyor. Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresini ziyaret eden oyunseverler Çılgın Sayısal Loto oyununu online olarak da oynayabilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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