MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Kasım Sayısal Loto nasıl oynanır?
ABONE OL
30.11.2020 - 11:00 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Kasım Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 84.488.258 TL. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Peki 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Kasım Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Bugün yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekiliş saati merakla araştırılıyor. Peki 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

30 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'ta gerçekleşecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto online platformda da bulunuyor. Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresini ziyaret eden oyunseverler Çılgın Sayısal Loto oyununu online olarak da oynayabilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dediBursa'da cezaevine oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır'ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansırken, olayın şüphelisi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşımın öcünü aldım" dediği öğrenilirken, suç aleti silah; olayın işlendiği yerin 2 kilometre ilerisinde yeşillik alanda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da heyecanlandıran keşif! 'Öyle bir sistem yapılmış ki...'

Diyarbakır'da heyecanlandıran keşif! 'Öyle bir sistem yapılmış ki...'

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Pompalı tüfekle oğlunu vurup başında bekledi!

Pompalı tüfekle oğlunu vurup başında bekledi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet