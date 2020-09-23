23.09.2020 - 23:28 |
Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 bilen çıkmayınca Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı olan 64.392.547 TL tutarında da ikramiye devretti. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları...
Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleştirildi. 6 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 64.392.547 TL tutarındaki büyük ikramiye de devretti.
Bu akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 14, 21, 31, 90 ve 11 joker numarası olarak belirlendi. 6 bilen ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 3 kişi 133.137,40 TL ikramiye kazanırken 4 bilen 302 kişi 1.322,55 TL, 3 bilen 10.433 kişi 95,70 ve 2 bilen 150.349 kişi 9,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA
Gerga Antik Kenti'nde ilk kazma vurulduAydın'ın Çine ilçesindeki 2 bin 600 yıllık tarihi Gerga Antik Kenti'nde protokolünde katılımı ile kazı çalışmalarında ilk kazma vuruldu. Kariada ve Gizemli Köy olarak da bilinen bölgede tapınak, çeşmeler, yıkılmış kayadan yapılmış heykeller ve içinde bulunan yaşam merkezinin gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.