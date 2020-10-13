Çılgın Sayısal Loto'da çılgın ikramiye yine devretti... İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. 12 Ekim çekilişi ise saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 70 milyon 278 bin 651 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 18 22 50 52 67 73 joker: 27 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI



Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Bu hafta da büyük ikramiyeyi bilen çıkmazken 5 bilen 2 kişi 171 bin 124 lira 30 kuruş kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto Millipiyangoonline.com'da istediğiniz şekilde kupon yapabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi için saat 21.00'e kadar oyun oynanabiliyor.

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