Ã‡ilingirle kapÄ± aÃ§Ä±ldÄ±! Doktorun acÄ± sonu

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22.02.2021 - 16:15 | | DHA

Çilingirle kapÄ± açÄ±ldÄ±! Doktorun acÄ± sonu

Mardin'in Derik ilÃ§esindeki Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde gÃ¶revli Dr.Â HÃ¼seyin Melik T.Â (51), evinde Ã¶lÃ¼ bulundu.Â HÃ¼seyin Melik T.'nin, 2 Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸu veÂ ailesinden ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

Çilingirle kapÄ± açÄ±ldÄ±! Doktorun acÄ± sonu

Mardin Derik ilÃ§esi kÄ±rsal AtlÄ± Mahallesi'ndeki Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde gÃ¶revli olan Dr.Â HÃ¼seyin Melik T.'yeÂ ulaÅŸamayan iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±, kaldÄ±ÄŸÄ± lojmana gitti. KapÄ±yÄ± aÃ§an olmayÄ±nca durum jandarmaya bildirildi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen ekipler, kapÄ±yÄ± Ã§ilingire aÃ§tÄ±rarak, eveÂ girinceÂ doktorun cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

HÃ¼seyin Melik T.'ninÂ cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in ambulansla Mardin Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HÃ¼seyin Melik T.'nin, 2 Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸu veÂ ailesinden ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

HÃ¼seyin Melik T., otopsinin ardÄ±ndan kÄ±rsal AtlÄ± Mahallesi'ndeki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedilecek.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'döviz rezervi' açÄ±klamasÄ±CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Ä°zmir 7. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "Åžu anda 'Merkez BankasÄ±'nÄ±n döviz rezervi sÄ±fÄ±rlandÄ±' diyorlar, göreve geldiÄŸimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardÄ±, ÅŸimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.
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