Ã‡ilingirle kapÄ± aÃ§Ä±ldÄ±! Doktorun acÄ± sonu

Mardin Derik ilÃ§esi kÄ±rsal AtlÄ± Mahallesi'ndeki Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde gÃ¶revli olan Dr.Â HÃ¼seyin Melik T.'yeÂ ulaÅŸamayan iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±, kaldÄ±ÄŸÄ± lojmana gitti. KapÄ±yÄ± aÃ§an olmayÄ±nca durum jandarmaya bildirildi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen ekipler, kapÄ±yÄ± Ã§ilingire aÃ§tÄ±rarak, eveÂ girinceÂ doktorun cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
HÃ¼seyin Melik T.'ninÂ cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in ambulansla Mardin Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HÃ¼seyin Melik T.'nin, 2 Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸu veÂ ailesinden ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
HÃ¼seyin Melik T., otopsinin ardÄ±ndan kÄ±rsal AtlÄ± Mahallesi'ndeki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedilecek.Â