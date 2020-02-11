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11.02.2020 - 16:22 | | DHA

Cilt hastası Refik Töre, tedavi umuduyla İstanbul'a geldi

Hakkari'de yaşayan doğuştan halk dilinde "balık pulu derisi hastalığı" adıyla da bilinen kalıtsal cilt bozukluğu iktiyozis hastası Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor. Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen Töre, " 29 senedir güneşe çıkamadım. Akşam yatarken gözlerim tam kapanmıyor,. Dışarı çıkınca insanların dikkatini çekiyorum, benden çekiniyor, kaçıyorlar.Yaşamak istiyorum” dedi.

Cilt hastası Refik Töre, tedavi umuduyla İstanbul'a geldi

Şemdinli ilçesine bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldi. Kendisine vücudundaki ter bezleri çalışmadığı için böyle bir rahatsızlığının olduğunun söylendiğini belirten Töre, düzenli olmasa da Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyordu. Hastalığından dolayı gözlerini de kapayamayan 29 yaşındaki Töre, İstanbul'a tedavi umuduyla geldi. “İstanbul’a gözüm için de geldim. Sürekli gözlerimde sıkıntı var. Gözlerimi kapatabilmek için de geldim. Gözlerim sürekli kırmızı” diyen Töre, “29 senedir bu dertteyim. 29 senedir Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyorum ama bu hastalığa hiçbir çözüm bulamadım. Tedavisini bulamadılar. Ben bu dertle çok acı çekiyorum” diye konuştu.

Cilt hastası Refik Töre, tedavi umuduyla İstanbula geldi

“29 SENEDİR GÜNEŞE ÇIKAMADIM”

Ailesinin çiftçilik yaptığını ve 6 kardeş olduklarını söyleyen tedavisi için destek ve yardımb bekleyen Töre, “Ailemin de maddi durumu iyi değil. Ben bu yaşa geldim, kimse bana sahip çıkmadı. Bu hastalığımdan dolayı 29 senedir ben güneşe çıkamadım. Akşam yatarken benim gözlerim tam kapanmıyor, açık duruyor. Dünyada hayırseverler, zenginler var. Bana niye sahip çıkmıyorsunuz, ben de insanım. Dışarı çıkınca insanların dikkatini çekiyorum, benden çekiniyorlar, kaçıyorlar. Bu hastalığımdan dolayı kaçıyorlar. Ben de üzülüyorum, çekiniyorum, alınıyorum. Ben yaşamak istiyorum” dedi.

Cilt hastası Refik Töre, tedavi umuduyla İstanbula geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
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