Çınarcık’ta faciadan dönüldü! Yolcu minibüsü küle döndü

Yalova’nın Çınarcık İlçesi’ne bağlı Koru beldesinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Çalıca kalıcı konutlarına yolcu taşıyan H.Ö idaresindeki 77-EL-416 plakalı minibüs Koru beldesinde bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Araç şoförü araçtan kendisini atarak kurtulurken, minibüste kimsenin olmaması bir facia yaşanmasının önüne geçti.
Kısa sürede tüm aracı saran alevlere yenik düşen araç hurdaya dönerken yangın olay yerine ulaşan itfaiye tarafından söndürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Torpil patladı! 7 yaşındaki İhsan Arda görme yetisini kaybettiKonya'da arkadaşının deliğe bıraktığı torpile bakarken meydana gelen patlama sonucu yaralanan 7 yaşındaki İhsan Arda Alay, gözlerinden iki kez ameliyat oldu. Sağ gözü yüzde 30, sol gözü ise yüzde 10 görebilen İhsan Arda'nın babası Nabi Alay (36), 'Oğlum pilot olmak istiyordu. Şu anki süreçte bu çok zor. Anne-babaların buna çok dikkat etmesini istiyorum. Çocuklar kendilerine de zarar verebilir veya benim oğlum gibi başka bir çocuğa da zarar verebilir" dedi.