Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren TIR dehşet saçtı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Çardak köyü yakınlarındaki güney çevre yolunda meydana geldi.

Vecdi G., yönetimindeki 06 FR 6924 plakalı TIR ile 200 metre uzaklıktaki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride girdi.

Bir süre yolda giden Vecdi G.'nin kullandığı TIR ile Sadi Açıkgöz yönetimindeki 50 DF 079 otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü Sadi Açıkgöz ile otomobildeki eşi Besime Açıkgöz (60) hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR sürücüsü Vecdi G., gözaltına alınırken, Sadi Açıkgöz ile eşi Besime Açıkgöz'ün cansız bedenleri de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.